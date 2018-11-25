مقتل 25 حوثيا في معارك وغارات للتحالف بالبيضاء

قتل 25 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في غارة جوية لطيران التحالف العربي ومواجهات مع الجيش اليمني، السبت، بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكر مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، أن غارة جوية استهدفت دورية عسكرية تقل 5 من عناصر الحوثي في مديرية الملاجم، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً وتدمير كامل للدورية.

وأضاف أن هؤلاء المسلحين أرسلتهم المليشيا الحوثية لتعزيز جبهتها في الملاجم.

وعن المواجهات مع الجيش اليمني، قال المصدر العسكري إن مليشيا الحوثي دفعت بعناصرها من أجل اقتحام موقع للجيش الوطني في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

وأضاف أن محاولة الهجوم الحوثية تم إفشالها من قبل قوات الجيش، بعد مواجهات أسفرت عن مقتل نحو 20 من الانقلابيين، مع جرح آخرين.



ورجح المصدر سقوط قتلى من قيادات الحوثي الميدانية جراء المواجهات.

وكانت مليشيا الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في عدة مناطق بمديرية الملاجم التي تدور فيها معارك عنيفة منذ أشهر.



واستطاعت قوات الجيش اليمني، خلال الفترة الماضية، تحرير مديريتي نعمان وناطع ومناطق عديدة في الملاجم، بإسناد فعال من التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.

وعلى صعيد متصل، أعلن الجيش اليمني، السبت، اختراق صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

وأوضح الجيش اليمني، في بيان، أن صفحات مركزه الإعلامي في مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" تم اختراقها، وما زالت خارج السيطرة حتى عصر السبت.

وأضاف أن الحسابات التي تمثل المركز حالياً هي صفحته على "تويتر"، الناطقة باللغة الإنجليزية، وقناته على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام".

وأكد أن محاولات مليشيا الحوثي اليائسة لشق الصف الوطني لن تنال من عزيمة أفراد الجيش والمقاومة الشعبية الباسلة وهم يشقون طريقهم في مختلف الجبهات لاجتثاث الانقلابيين من جذورهم.