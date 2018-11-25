انتخابات البحرين.. إقبال واسع دون مخالفات وتسهيلات للناخبين

شهدت الدوائر الانتخابية في البحرين، إقبالاً كبيراً من الناخبين للمشاركة والتصويت ولا يزال الناخبون يتوافدون حتى اللحظة للمشاركة والتصويت في ظل أجواء انتخابية وديمقراطية رائعة.

وفتحت مراكز الاقتراع في البحرين أبوابها، صباح السبت، لاستقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات النيابية والبلدية، حيث توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع في المحافظات الأربع، وهي العاصمة والشمالية والجنوبية والمحرق، للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في مجلس الشعب والمجالس البلدية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.

وفي داخل مراكز الاقتراع والفرز، عملت اللجان الانتخابية الفرعية في الدوائر الانتخابية المختلفة على تقديم جميع التسهيلات للناخبين، والعمل على تنظيم عملية دخولهم إلى اللجان بانسيابية لضمان قيامهم بممارسة حقهم الانتخابي وتيسير الإدلاء بأصواتهم.

وجرى تعليق إرشادات للناخبين في خارج اللجان وداخلها تتعلق بسير عملية الانتخاب، كما يقوم المنظمون بمساعدة كبار السن وذوي العزيمة في التوجه للإدلاء بأصواتهم وتيسير وصولهم إلى صناديق الاقتراع، حتى يقوموا بالتصويت بكل يسر وسهولة.





وأكد رؤساء مراكز اقتراع في المحافظة الشمالية بالبحرين، السبت، أن العملية الانتخابية في دوائرهم تتسم بالانسيابية والسرعة في الاقتراع لدى جميع الناخبين، دون تسجيل أي مخالفات انتخابية تذكر.

وأوضح القضاة المشرفون على العملية الانتخابية أن مراكز الاقتراع والفرز قدمت جميع التسهيلات اللازمة للناخبين البحرينيين من كبار السن والأميين وذوي العزيمة، وأبدوا ارتياحهم من سير العرس الديمقراطي على أكمل وجه وبأبهى صورة.

وأكد المستشار محمد المهزع، رئيس مركز الاقتراع في ثالثة الشمالية، أن الساعات الأولى من الاقتراع مرت بكل أريحية دون عقبات تذكر، مشيراً إلى أنه تم مساعدة عدد من كبار السن غير القادرين على القراءة والكتابة وعدد من ذوي الإعاقة، من قبل رئيس اللجنة.

وذكر المهزع أن عدداً قليلاً جداً من الناخبين البحرينيين واجهوا مشكلة عدم إدراج أسمائهم في جدول الناخبين، وتم توجيههم للمركز الإشرافي لاتخاذ الإجراء المناسب، مؤكداً أنه لم يتم فتح أي محضر بأي مخالفة انتخابية في الدائرة، وأن تعاوناً بين الناخبين والمرشحين كان له أكبر الأثر في عدم تسجيل أي مخالفات تذكر.





من جانبه، أشار القاضي منصور إضرابوه، رئيس مركز الاقتراع في دائرة الخامسة الشمالية، إلى أن الدائرة شهدت إقبالاً كبيراً من الناخبين البحرينيين من جميع الأطياف، الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع بكثافة لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية.

وقال القاضي حسين الشيخ، رئيس مركز الاقتراع والفرز في سابعة الشمالية، إن طوابير الانتظار منذ ساعات الصباح الباكر تدل على مدى كثافة شريحة الناخبين البحرينيين في المحافظة الشمالية.

من ناحية أخرى، يواصل الناخبون في الدوائر الانتخابية بالمحافظة الجنوبية البحرينية تدفقهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية، قبل ساعات قليلة من إغلاق مراكز الاقتراع وانتهاء عملية التصويت.