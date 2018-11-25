المبعوث الأممي يغادر صنعاء بعد زيارة استمرت 4 أيام

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، السبت، العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، بعد زيارة استمرت 4 أيام.



وقال مصدر في مطار صنعاء الدولي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن المبعوث الأممي غادر مع الوفد المرافق له، متوجها إلى العاصمة الأردنية عمّان.

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر أي بيان من المبعوث الأممي حول اختتام زيارته.

وكان المبعوث الأممي قد وصل صنعاء الأربعاء الماضي، وعقد لقاءات مع قيادات في مليشيا الحوثي الانقلابية.

وحقق المبعوث الأممي إلى اليمن اختراقا مهما في طريق انتزاع ميناء الحديدة الاستراتيجي من مليشيا الحوثي الانقلابية بشكل كامل، لكن زيارته لم تتوّج بمعرفة الانتهاكات البشعة التي صنعتها المليشيا الانقلابية في المدينة المعروفة بـ"عروس البحر الأحمر".

واقتصرت زيارة المبعوث الأممي، الجمعة، على ميناء الحديدة، رفقة عدد من المسؤولين الأمميين، وعلى رأسهم ليز جراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، وممثل برنامج الغذاء العالمي ستيفن أندرسون.