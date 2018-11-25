مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد قرار تأشيرات الاستثمار وأصحاب المواهب التخصصية

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرار تأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.



وتضمن قرار المجلس الوزراء قبل أشهر منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل إلى 10 أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكل العلماء والمبدعين من أهل الثقافة والفنون، بهدف استقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية وتطوير القدرة التنافسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية.

وتضمن القرار شروط وأحكام الحصول على تأشيرات طويلة الأمد لكل من المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، والطلاب المتفوقين، لاستقطاب الكفاءات والمواهب في جميع القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وتشمل كذلك الزوج والزوجة والأبناء، لضمان توفير بيئة متماسكة أسرياً واجتماعياً ومحفزة للأعمال والابتكار في الوقت ذاته، وتشمل القرارات جميع التفاصيل والشروط والمزايا لكل فئة بما يضمن سلاسة تطبيق القرارات.

كما تضمن القرار الأحكام الخاصة بالتسهيلات الممنوحة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها وتحدد فئتين للمستثمرين: المستثمر في عقار بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم، ويتم منحه إقامة لمدة 5 سنوات، والمستثمر في الاستثمارات العامة من خلال وديعة أو إنشاء شركة، أو أن يكون شريكا بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو بإجمالي استثمارات لا تقل عن 10 ملايين درهم في كل المجالات المذكورة، على ألا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي الاستثمارات ويحصل على إقامة متجددة كل 10 سنوات.

ويحدد القرار ضوابط عامة للفئتين: أن يكون المبلغ المستثمر مملوكا بالكامل للمستثمر وليس قرضاً، وأن يقدم ما يثبت ذلك، واشتراط الاحتفاظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل، وأن تكون ذمة المستثمر المالية غير مثقلة بمطالبات تنتقص من ملاءته المالية بقيمة 10 ملايين درهم، وتشمل مزايا تأشيرة المستثمرين والشركاء، بشرط مساهمة كل شريك بـ10 ملايين درهم، والزوج والزوجة والأبناء، وتشمل كذلك مديرا تنفيذيا واحدا ومستشارا واحدا، ويسمح القرار للمستثمرين بدخول الدولة لمدة 6 أشهر متعددة الدخول، وهي فترة تقديم متطلبات التأشيرة.

رواد الأعمال

وتضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بالتسهيلات الممنوحة، وتحدد فئتين لرواد الأعمال، الأولى: امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى، أو أن يكون حاصلا على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة، ويتم منح رواد الأعمال تأشيرة لمدة 5 سنوات، مع قابلية التأهل للحصول على إقامة دائمة للمستثمرين في حال استيفاء شروط فئة المستثمر.

وتشمل مزايا تأشيرة رواد الأعمال كلا من رائد الأعمال والشركاء و3 مديرين تنفيذيين، والزوج والزوجة والأبناء لما سبق ذكره، ويسمح لرائد الأعمال دخول الدولة لمدة 6 أشهر متعددة الدخول، وهي فترة تقديم متطلبات التأشيرات مع قابلية التجديد لمدة 6 أشهر أخرى.

أصحاب المواهب التخصصية والباحثون في مجالات العلوم والمعرفة

كما يتضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بمنح تأشيرة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن، وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج والزوجة والأبناء، ويشترط لكل الفئات وجود عقد عمل ساري المفعول، والتخصص في مجالات تعد ذات أولوية بالنسبة إلى الدولة، وتحدد الشروط الخاصة بكل فئة كالتالي: الأطباء والمتخصصون؛ يشترط توافر اثنين على الأقل من الشروط المذكورة وهي: الحصول على أعلى شهادة علمية بدرجة أستاذ دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم، والحصول على جائزة أو شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص المتقدم، والمساهمة في إجراء أبحاث كبيرة ذات طبيعة علمية أو علمية مرتبطة في مجال عمل المتقدم، وكتابة مقالات أو كتب علمية في منشورات متميزة في مجال عمل المتقدم، والحصول على عضوية في منظمة مرتبطة في مجال عمل المتقدم التي تتطلب عملا متميزا لقبول العضوية، والحصول على تحصيل علمي عالٍ لا يقل عن شهادة الدكتوراه، بالإضافة إلى الخبرة العملية في مجال عمل المتقدم بأن لا تقل عن 10 أعوام، والتخصص في مجالات مطلوبة وذات أهمية للدولة (شرط إضافي للطبيب).. العلماء؛ أن يكون معتمدا من مجلس الإمارات للعلماء، أو الحاصلين على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي.

المبدعون من أهل الثقافة والفن: أن يكون المبدع معتمداً من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.. المخترعون: الحصول على براءة اختراع ذات قيمة مضافة على اقتصاد الدولة، مع الحصول على اعتماد من وزارة الاقتصاد أصحاب النخبة الذين يتمتعون بقدرات عقلية متميزة يتم توثيقها ببراءات الاختراع أو أبحاث علمية منشورة في دوريات عالمية مميزة.. المديرون التنفيذيون: من أصحاب الشركات الرائدة والمعروفة وذات الخبرة العالمية ممن يملكون تحصيلا علميا عاليا، وخبرة عملية، ومنصب (مثلا مهندس في تخصص نادر يحمل درجة جامعية ويعمل في شركة خاصة في الدولة)، وذلك للحفاظ على الكفاءات الحالية واستقطاب كفاءات جديدة.

الطلاب المتفوقون

كما يتضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بمنح تأشيرة لمدة 5 سنوات للطلاب المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز، ما يمثل معدل 95% على الأقل في الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة، وعلى تقدير امتياز، ما يمثل معدل 3.75 GPA على الأقل عند التخرج في الجامعات الموجودة داخل الدولة وخارجها، وتشمل المزايا الطلاب المتفوقين وأسرهم.