الأزمة الاقتصادية تضرب أكبر شركات توزيع الوقود في تركيا

تقدمت شركة "Çekoil" وهى من أكبر الشركات التركية في مجال توزيع الوقود في البلاد بطلب تسوية إفلاس من أجل جدولة ديونها التي تفاقمت بعد الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا .



وذكرت الجريدة الرسمية التركية ، السبت، أن الشركة المذكورة تقدمت بطلب تسوية إفلاس إلى محكمة كوجالي جابزا التجارية الابتدائية، من أجل إعادة جدولة ديونها.

وأصدرت المحكمة حكما بمنح الشركة مهلة 3 أشهر، مع الرقابة المالية والإدارية، على أن تصدر حكمها النهائي في جلستها التالية، التي من المقرر أن يتم عقدها في 14 فبراير/شباط 2019.

يشار إلى أن الشركة تضم 70 ممثلا لها في جميع المدن التركية، وتمارس نشاطها في البلاد منذ عام 1992 في مجال الوقود تحت اسم "شركة الموارد الطبيعية والوقود"، وتعد من أشهر العلامات التجارية في تركيا.

وأثرت معدلات التضخم العالية في تركيا، التي سجلت الشهر الماضي 25.24، على نشاط الشركات التجارية.

وكانت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان كشفت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أن 356 شركة قدمت طلب تسوية إفلاس.

ويقتصر الرقم الذي أعلنته الوزيرة على الشركات التي تم البت في طلبها ومنحها مهلة مؤقتة لجدولة ديونها.

وقالت الوزيرة التركية إن "الشركات تتوزع بين العديد من المدن التركية، وأكثرها عددا في مدينة إسطنبول، تليها العاصمة أنقرة".

ومؤخرا أعلنت شركة "DSG" للإنشاء، التي شاركت في إنشاء عدد من المشروعات المهمة، بينها المطار الجديد في إسطنبول، وفنادق ريكسوس وسويس أوتيل وفور سيزونز، تقدمها بطلب تسوية إفلاس.