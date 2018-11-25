الان تتابع صور.. عرض سيارة أول سيدة تحصل على رخصة قيادة في السودان للبيع ! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعة - الخليج 365:

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لـ “عربة” أول سيدة سودانية على رخصة قيادة في عام 1945 ميلادية، ذلك أثناء فترة الاستعمار الإنجليزي، والتي تدعى آمنة عطية.

تلك السيدة التي تمكنت من الحصول على أول رخصة استخدام سلاح من النساء السودانيات، وعربتها التي يعود تاريخ تصنيعها إلى عام 1938 ميلادياً.

فقد تم تداول العربة وهي معروضة للبيع، على أنها أول سيارة استخدمتها السيدة آمنة عطية.

كما تحدد سعر السيارة بـ 60 ألف دولار أميركي، نسبة لقيمتها التاريخية، في حين ينتظرها الكثير لتصبح مؤهلة على الأقل لوضعها في متحف.