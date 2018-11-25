الان تتابع ليس في عدن.. الكشف عن مكان دفن علي عبد الله صالح والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

بعد مرور عام على مقتل الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، ترددت مزاعم وأقاويل، حملها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول مكان دفنه، وأكثرها كان يقول إنه دفن في العاصمة المؤقتة عدن.

ما دفع طاهر حزام، القيادي في حزب المؤتمر اليمني، الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، بالرد على هذه المزاعم والكشف عن مكان دفن الرئيس السابق.

وأكد القيادي المؤتمري، في صنعاء، أن “الرئيس اليمني الراحل الذي قتله الحوثيون، العام الماضي، دفن في مقبرة خلف المستشفى العسكري بالعاصمة صنعاء”.

وقال عبر حساب منسوب له على “فيسبوك“: “نقول ونكرر دفن الشهيد علي عبد الله صالح طيب الله ثراه، في مقبرة خلف المستشفى العسكري بصنعاء بحضور يحيى الراعي رئيس مجلس النواب، وآخرين، بعد رفض السفير أحمد علي عبدالله صالح نجل الشهيد دفنه في مقبرة حصن عفاش بسنحان”.

وأضاف أن “نجل صالح أصر على دفنه في جامع الصالح، وهو ما جعل الأخ عوض عارف الزوكا يدفن والده الوفي الشهيد عارف الزوكا في مسقط رأسه في شبوة، حيث كان عوض يتمنى أن يدفن الاثنان في جامع الصالح”.

وحول حقيقة المزاعم عن التوجه لدفنه في عدن، قال حزام: “الجثمان – جثمان صالح — ليس في ثلاجة، ولا سيقبر في عدن”. ولم يشر حزام، ولم يعرف أحد حتى الآن، متى كان تاريخ الدفن، أو سبب دفنه بصورة سرية وبدون حضور أحد من أقاربه وقيادات حزبه.