الان تتابع فلكية جدة: القمر يتعامد على الكعبة المشرفة في هذا الموعد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365:

أفاد المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، بأن سماء مكة المكرمة تشهد تعامد القمر الأحدب فوق الكعبة المشرفة، ما بعد منتصف ليل اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018 عند الساعة 2:45:32 (فجر الاثنين) بتوقيت السعودية (11:45:32 ليلا بتوقيت غرينتش)، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأوضح أبو زاهرة، في بيان، أنه “في لحظة التعامد سيكون القمر أمام مجموعة نجوم التوأمان على ارتفاع (89.57.13 درجة) وزاوية سمت (359.32.59 درجة)، وسيكون قرصة مضاء بنور الشمس بنسبة 90,1 %. وعلى مسافة 366,764 كيلومتر.

وأشار إلى أنه سيطوق القمر في تلك اللحظة مجموعة من النجوم اللامعة مثل العيوق والدبران والشعرى اليمانية والشعرى الشامية ومجموعة نجوم الجوزاء.

وأوضح أنه “يمكن الاستفادة من ظاهرة التعامد في تأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركة الاجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة”.

وأضاف أنه يمكن الاستعانة من هذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء، إذ يمكن للقاطنين في المواقع البعيدة عن المسجد الحرام والتي يشاهد فيها القمر فوق الافق لديهم في ذلك التوقيت حيث ان موقع القمر يشير الى مكة المكرمة.