عمرو أديب يدعو إلى تفتيش السفارة المصرية في تركيا (فيديو)

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دبي - بواسطة محمد فارس طالب الإعلامي عمرو أديب الدول العربية، ومصر على وجه التحديد، بمسح وتفتيش قنصلياتها وسفاراتها في تركيا، بعد واقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل مقر سفارة بلاده في إسطنبول.
وقال في برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن أردوغان زرع أجهزة تنصت على السفارة السعودية، موضحًا أن «تركيا ربما تتجسس بالمثل على المقرات الدبلوماسية لكل من مصر والإمارات».
وأضاف: «السفارة المصرية في تركيا لازم تتفَلى، إذا كان بيتصنتوا على السعودية كانوا بيعملوا معانا إيه؟ أصبح معلوما أن السلطات التركية تتجسس على كل المقار الدبلوماسية على أراضيها».
وأشار إلى أن الادعاء العام التركي اتهم رجل الدين المعارض فتح الله جولن باغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف، السبت، رغم تنفيذ عملية الاغتيال في ديسمبر 2016، معقبا: «تركيا حرة تتهم وقت ما هي عايزة، محدش يضغط عليها».
هكذا علق عمرو أديب على وقف عضوية محمد صلاح
فيديو من مواقع حاوي
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
فيديو: موقف نبيل لكلب وفي يقف 3 أشهر في الشارع منتظراً صاحبته المتوفية
في موقف نبيل ومؤثر للغاية، قلما ما يحدث بين عالم البشر، مكث كلب على جانب الطريق، في مدينة هوت هوت شمال وسط الصين، ينتظر صاحبته المتوفاه قبل 3 أشهر.لا يهم الكلب إن كانت الشمس حارقة أو كان الجو ممطراً، يظل ينتظر في نفس المكان كل يوم دون أن يتركه بعد أن ماتت صاحبته جراء حادث في نفس الطريق.وحاول عدد منمواقع حاوي
-
دنيا بطمة تتحدى منتقديها بلقطات مقربة من وجهها دون وضع مكياج أو فلتر!
يبدو أن الفنانة دنيا بطمة أرادت أن تخرس منتقديها بشكل نهائي، من خلال استعراض ملامحها دون أن تضع أي مكياج أو حتى تستخدم "فلتر".شاهدي أيضاً: فيديو دنيا بطمة ضحية هجوم جديد بطلته إعلامية خليجية شهيرة.. وهذ ردها! وأطلت دنيا بطمة في مقطع فيديو وهي تستعرض ملامحها الخالية تماماً من أي مكياج، وأخذمواقع حاوي
-
فيديو: فتح صندوق كاميرا كانون M 250
كشفت شركة كانون، المتخصصة في تصنيع أجهزة التصوير مثل الكاميرات وآلات نسخ الوثائق وطابعات الحاسوب، عن مواصفات الكاميرا كانون Canon EOS M250 الجديدة.شاهد ايضًا: فيديو:فتح صندوق نظارات سناب شات سبيكتيكلز Snapchat Spectacles Unboxingوتأتي محتويات علبة الكاميرا، عبارة عن كاميرا وعدسة وبطارية للكاميرمواقع حاوي
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
التالي في المشاهدة
التالي
شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يدعو إلى تفتيش السفارة المصرية في تركيا (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .