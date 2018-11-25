«النقض» تؤيد إعدام 9 متهمين في «اغتيال النائب العام السابق»

أيدت محكمة النقض، الأحد، حكم الإعدام الصادر بحق 9 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اغتيال النائب العام السابق هشام بركات».
وأيدت المحكمة، عدد من الأحكام الصادرة بحق المتهمين، وعدلت بعض الأحكام، وقضت بالبراءة لآخرين.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفى قبل الفصل في الدعوى.
يذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام السابق، استشهد إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015، ووجه للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز «مفرقعات قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها.
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