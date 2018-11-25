ترانزيت المخدرات من إيران وأفغانستان إلى دول الخليج العربي

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وقالت الاستخبارات في بيان إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى ألقت القبض على اثنين من تجار المخدرات في قضاء الرطبة بالأنبار".

وأوضح البيان أن "المعتقلين من تجار المخدرات الذين تبحث عنهم الأجهزة الأمنية في المحافظة هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام الماده 28 / مخدرات".

وفي نهاية آب/ أغسطس الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، القبض على تاجري مخدرات من جنسية عربية، ضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من آلاف الحبوب المخدرة، في وسط العراق.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" بأن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كربلاء وسط البلاد، جنوب بغداد، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على تاجري مخدرات من جنسية عربية. بحوزتهما 84 ألف حبة مخدرة، وقد تم تسليمهما إلى الجهات القضائية.

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وبشكل مستمر، تضبط الأجهزة الأمنية العراقية، لاسيما عند المنافذ الحدودية ومنها في محافظة البصرة أقصى جنوب البلاد، تجار مخدرات من جنسيات مختلفة بينهم أغلبية يحملون الجنسية الإيرانية.

يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.