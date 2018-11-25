رئيس الإمارات يقرر الإفراج عن 785 سجينًا بمناسبة اليوم الوطني

قرر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، الإفراج عن 785 سجينا من مختلف الجنسيات.

ويأتي قرار الإفراج بالتزامن مع إحتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ 47.

ويشمل القرار سجناء صدرت بحقهم أحكام في مختلف القضايا، وتكفل الرئيس الإماراتي بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت على السجناء تنفيذا لتلك الأحكام.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن رئيس الإمارات يهدف الى إعطاء المستفيدين من القرار “فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم”.

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