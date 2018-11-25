شكرا لقرائتكم هزاع بن زايد: فرحة كبيرة تغمر الإمارات بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبو ظبي - «الحياة» | منذ 13 ساعة في 25 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 24 نوفمبر 2018 / 23:37

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة قلبان يخفقان في جسد واحد. وقال: «معاً سنبقى أبداً نحتفي بإرثنا التاريخي، ونواجه تحديات الحاضر، ونصنع أمجاد المستقبل».



وأوضح في تصريحات له بمناسبة الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير

وأوضح في تصريحات له بمناسبة الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لدولة الإمارات أن «فرحة كبيرة تغمر الإمارات قيادة وشعباً في استقبال الأمير محمد بن سلمان، الذي لا يحل ضيفاً ولا زائراً بل هو من أهل الدار».

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