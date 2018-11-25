شكرا لقرائتكم رئيس المجلس الوطني للإعلام: زيارة ولي العهد السعودي للإمارات تعبير عن مدى الترابط والعمل المشترك بين البلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبو ظبي - «الحياة» | منذ 13 ساعة في 25 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 24 نوفمبر 2018 / 23:39

أكد وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل مرحلة جديدة من مراحل التكامل والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين، حيث ترتبط دولة الإمارات والسعودية بعلاقات شراكة استراتيجية متينة ووطيدة في مختلف المجالات، وهذه العلاقات لطالما كانت محل اهتمام ورعاية كبيرين من قيادتي الدولتين. وقال: «زيارة الأمير محمد هي زيارة لأهله وأشقائه، وهي تعبير عن مدى الترابط والعمل المشترك بين البلدين، وخصوصاً في ظل تنامي العلاقات الأخوية بينهما، والتي تشهد حالة من الانسجام في الرؤى والمواقف، لتشكل نموذجاً يحتذى في العمل العربي المشترك، وهو نموذج تأسّس على موروث متجذّر من التفاهم والتوافق على كافة المستويات، وبدعم كبير من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان».



وأضاف: «نعتز بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، ومؤمنون بأن علاقات المحبة والأخوة التي تربط بلدينا علاقات متجذرة، مسنودة برؤية مشتركة، هدفها نهضة بلادنا وخير الشعبين الشقيقين، فقيادتا البلدين الرشيدتين لديهما من الطموح والحكمة ما يمكّننا من مواصلة السير في طريق التطور والبناء ورفاه أبناء الدولتين والمنطقة عموماً».