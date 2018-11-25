28 قتيلاً بسقوط باص في الهند

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محمد عثمان - الرياض - نيودلهي - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 25 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 24 نوفمبر 2018 / 22:10

قُتل 28 شخصاً، بينهم أطفال، غرقاً بعد سقوط باص في مجرى مائي في الهند.



وأعلنت الشرطة أنها انتشلت 28 جثة من باص نقل خاص، بعدما انحرف عن الطريق وسقط في مجرى للمياه في محافظة مانديا في ولاية كارناتكا جنوب البلاد. وقال شرطي في الموقع إن كثيرين من الضحايا هم تلاميذ كانوا في طريقهم للعودة إلى منازلهم. ورجّحت الشرطة أن يكون السائق مسرعاً، فيما أوردت وسائل إعلام أن حوالى 35 شخصاً كانوا في الباص. وأظهرت تسجيلات مصوّرة بثتها شبكات تلفزة، استخدام سكان المنطقة حبالاً من أجل الوصول إلى الباص الغارق في المياه وانتشال الجثث. وشارك في العملية مسعفون وغطاسون ومتطوعون، فيما تعهّد رئيس حكومة الولاية مساعدة عائلات الضحايا. ويقُتل سنوياً أكثر من 150 ألف شخص في الهند نتيجة حوادث سير ناجمة في غالبيتها من طرق سيئة وعربات متهالكة وسائقين متهورين.

وأعلنت الشرطة أنها انتشلت 28 جثة من باص نقل خاص، بعدما انحرف عن الطريق وسقط في مجرى للمياه في محافظة مانديا في ولاية كارناتكا جنوب البلاد. وقال شرطي في الموقع إن كثيرين من الضحايا هم تلاميذ كانوا في طريقهم للعودة إلى منازلهم. ورجّحت الشرطة أن يكون السائق مسرعاً، فيما أوردت وسائل إعلام أن حوالى 35 شخصاً كانوا في الباص. وأظهرت تسجيلات مصوّرة بثتها شبكات تلفزة، استخدام سكان المنطقة حبالاً من أجل الوصول إلى الباص الغارق في المياه وانتشال الجثث. وشارك في العملية مسعفون وغطاسون ومتطوعون، فيما تعهّد رئيس حكومة الولاية مساعدة عائلات الضحايا. ويقُتل سنوياً أكثر من 150 ألف شخص في الهند نتيجة حوادث سير ناجمة في غالبيتها من طرق سيئة وعربات متهالكة وسائقين متهورين.

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