دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات لمواصفات رقاقة Snapdragon 8150 قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف مؤخراً عن تفاصيل جديدة حول رقاقة كوالكوم المرتقبة Snapdragon 8150، المقرر أن تدعم الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية العام المقبل.

تستعد كوالكوم للإعلان الرسمي عن رقاقة Snapdragon 8150 في 4 من شهر ديسمبر المقبل، حيث رصدت بالفعل نتائج الإختبارات الأولية لرقاقة المعالج التي تؤكد على آداء مميز في رقاقة المعالج، مقارنة بالرقاقات المميزة المقدمة من هواوي وابل.

ومن المقرر أن تقدم رقاقة Snapdragon 8150 تحسين في الآداء عن الإصدار السابق من رقاقات كوالكوم المميزة، مع كفاءة في عملية المعالجة بنسبة 20% أكثر مقارنة برقاقة Snapdragon 845، كما تدعم الرقاقة شبكات الجيل الخامس.

وفي تسريبات جديدة أشير إلى أن رقاقة معالج Snapdragon 8150 تضم 4 من أنوية Kryo Silver منخفضة الطاقة، مع ذاكرة تخزين مؤقتة 128KB L2 لكل واحدة، كما تدعم هذه الأنوية سرعة 1.8GHz، أيضاً تضم الرقاقة 3 من أنوية Kryo Gold مع ذاكرة تخزين مؤقت 256KB L2 cache لكل نواة، ومن المقرر أن تقدم هذه المجموعة سرعة 2.419GHz، كما تضم الرقاقة واحدة من أنوية Kryo Gold مع ذاكرة تخزين مؤقت مزدوجة 512KB، وسرعة 2.842Ghz.

كما تشير التوقعات إلى أن أنوية كوالكوم التي يشار إليها بالذهبية هي أنوية ARM Cortex-A75 المستخدمة حالياً في رقاقة Snapdragon 845 بينما الأنوية الفضية هي أنوية Cortex-A55.

أيضاً تتطابق ذاكرة التخزين المؤقت في الأنوية مع الذاكرة المؤقتة في أنوية رقاقة Snapdragon 845، إلا أن التوقعات تشير إلى تصميم جديد في الأنوية يدعم سرعة أعلى في آداء الرقاقة.

من المقرر أيضاً أن تضم رقاقة Snapdragon 8150 كارت شاشة Adreno 640، لكن بالطبع مازالت هناك بعض التفاصيل التي تكشف عنها كوالكوم في الإعلان الرسمي يوم 4 من ديسمبر.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات لمواصفات رقاقة Snapdragon 8150 قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.