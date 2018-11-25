مصر تدخل عصر المدن العالمية بأطول برج في أفريقيا

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت مصر، أنها دخلت عصر المدن العالمية، من خلال أكبر المشروعات المشتركة مع الصين، بحسبما ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الأحد.

ونقلت صحف مصرية عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قوله إن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ستضم 20 برجاً باستخدامات: سكنية وإدارية وتجارية وخدمية، ومن بينها، أعلى برج في قارة إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً.

وقال مدبولى: "لدينا اهتمام بالمسطحات الخضراء داخل المشروع، وتوفير أكبر قدر من مرائب السيارات تحت الأرض"، موضحاً أن هناك 22 مكتباً استشارياً، من أكبر المكاتب العالمية، تعمل بالمشروع". © Sky News Screen Grab صورة توضح جانبا من تصميم أبراج العاصمة الإدارية الجديدة

وكان مدبولي أوضح في وقت سابق أن هذه المشروعات عادة يتم تنفيذها في 7–8 سنوات، ولكن هذا المشروع سيتم تنفيذه في نحو 3 سنوات، وهو يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم توفير كل الخدمات بالمشروع، بجانب توفير أسس المدن الذكية والمستدامة.

وأشار إلى أن استثمارات هذا المشروع تقدر بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منه، كدفعة مقدمة، والـ 85 في المئة الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات.

وقال إن إجمالى مساحة المرحلة الأولى من المشروع التى يتم تنفيذها حاليا يبلغ نحو مليون و710 آلاف م2، أى ما يقدر بنحو مساحة 195 فدانا، وستكون هناك اهتمام بالمسطحات الخضراء داخل المشروع، بحسبما ما ذكرت صحيفة الأهرام.