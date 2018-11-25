بالأسماء| مصرع 5 عمال إثر انقلاب مركب في الرياح البحيري بالبحيرة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

لقي منذ قليل، 5 عمال زراعيين مصرعهم غرقا، إثر تعرض مركب يعمل في نقل الركاب، للغرق في الرياح البحيري، أمام قرية كوم شريك مركز كوم حمادة في البحيرة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين غرق مركب صيد يعمل في نقل الركاب من قرية كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، كان على متنه 22 شخصا معظمهم من العمال الزراعيين.

أسفر الحادث، عن مصرع 5 أشخاص غرقا، تم انتشال جثثهم بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ويجري تحرير محضر بالحادث تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.

وتبين أن العمال من محافظة المنوفية ويعملون بالزراعة بمركز كوم حماده، والمتوفون هم داليا السيد عبدالرحمن وعزة السيد عيد وعبدالرحمن رضا شعير ومحمد السيد حسانين وعبدالكريم بسيوني محمد يوسف.

والناجون هم إبراهيم رمضان وحسام العربي وأحمد جمعة ومحمود فقير وسامية عبدالوهاب وأسماء رمضان وهادئة العمروسي ونرمين خالد ومنار عبدالفتاح ولوزة القصاص ورانيا عبدالحميد وابتسام محمد وهدية الشناوي ونورة عبدالحنيد ومحمود عبدالعاطي، ونادية اللمعي وأميرة الحملاوي.