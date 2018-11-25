شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل توقف محافظ القدس الفلسطينى للمرة الثانية فى شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت اسرائيل محافظ القدس الفلسطينى عدنان غيث للمرة الثانية فى شهرين بحسب ما أعلن الأحد متحدّث باسم الشرطة الاسرائيلية، بعد ورود تقارير عن تحقيق حول صفقة بيع أراض.

وأُوقف محافظ القدس الفلسطينى ليلا فى القدس الشرقية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكى روزنفلد فى بيان من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

واكتفت قوات الأمن الاسرائيلية بالقول إن التوقيف جاء على خلفية قضايا تتعلّق بالمال. وسيمثل غيث الأحد أمام محكمة القدس وقد يتم إعلان الاتهامات الموجّهة إليه بعد جلسة الاستماع.