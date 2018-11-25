شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيسان التنفيذيان لسيمنس وايه.بى.بى يحضران مؤتمر موردين بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الرئيسان التنفيذيان لشركتى ايه.بى.بى وسيمنس إلى السعودية لحضور منتدى للموردين سوف يعقد فى المملكة. وسيتوجه الرئيس التنفيذى لشركة ايه.بى بى أورليتش سبيسهوفر والرئيس التنفيذى لسيمنس جو كايسر إلى الدمام لحضور المنتدى الذى تنظمه أرامكو لبرنامج القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء). وخلال الزيارة، سيتفقد سبيسهوفر مصنع ايه.بى.بى فى الدمام ويجتمع مع ممثلين عن أرامكو وهى من أهم عملاء الشركة فى المنطقة. وسيشارك فى المنتدى أيضا بال كيبسجارد من شلومبرجر وجيف ميلر الرئيس التنفيذى لشركة خدمات حقول النفط هاليبرتون.

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