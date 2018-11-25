السعودية تعلق على تصريحات روحاني واحتفالات "أنصار الله"

وأكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، أن احتفالات جماعة الحوثي بتصريحات الرئيس الإيراني، تؤكد عمق العلاقة بين الجانبين.

وقال: "احتفال الميليشيات الحوثية التابعة لإيران بتصريحات الرئيس الإيراني، يؤكد عمق العلاقة بين نظام إيراني عدواني، يزرع الفوضى والفتن في اليمن وميليشيات حوثية تابعة له، عاثت في اليمن قتلا وتدميرا وتهجيرا.. رجال أصل العروبة يقفون بالمرصاد لإيران وذيولها بدعم من أشقائهم لاستعادة اليمن عربيا".

تصريحات روحاني جاءت في افتتاح مؤتمر "الوحدة الإسلامية"، والتي هاجم فيها السعودية وعمليات التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، متطرقا للملف الإسرائيلي قائلا إن من تأثيرات الحرب العالمية الثانية تأسيس الغدة السرطانية، الكيان الصهيوني، في المنطقة لتضمن مصالح الغرب فيها. وأضاف: "المسلمون لم يكن أمامهم سوى خيارين مع الغرب وأمريكا، إما أن يخضعوا لهم أو أن يتصدوا للظلم".