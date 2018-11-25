ماذا فعلت أمطار "الشرقية" في السعودية (فيديو)

ودشن مواطنون سعوديون هاشتاغ "#أمطار_الشرقية"، الذي تصدر قائمة أكثر الموضوعات رواجا على "تويتر" في السعودية، ونشروا من خلاله صورا ومقاطع فيديو لأمطار الشرقية.

واضطرت بعض المدارس لإرسال رسائل لأولياء الأمور تفيد بإنهاء اليوم الدراسي في الحادية عشر صباحا، بعدما سادت حالة من الارتباك داخل المدارس بالشرقية بسبب الأمطار، ونتيجة لغياب التنسيق بين مديرية تعليم المنطقة والمدارس وهيئة الأرصاد.

وغرد خالد الغامدي على الهتشتاغ بقوله موجها حديثه إلى وزارة التعليم "لا أستطيع تعريض ابنائي للخطر ووزارة التعليم لاتزال في نوم عميق".

وغردت مغردة أخرى تدعى هناي بقولها "جامعة الدمام عيب عليكم لهدرجة ارواحنا مسترخصينها ؟؟؟؟ شايفين الجو كيف تبغونا نداوم اللي جاي من الجبيل والبقيق كلهم مسافات طويلة هم امانه عندكم".

​بينما علقت مغردة تدعى ياسمين باستنكار: "مدرسة بنات في غرب الدمام الأمطار على الأسلاك وتم إبلاغ مكتب غرب وقالو ‘ طفوا الكهرب وكملوا!! هل يعقل".

وشهدت أجزاء واسعة من السعودية خلال الفترة القريبة الماضية، ارتفاع في منسوب المياه ببعض الشوارع والطرقات أدت في حالات منها إلى جريان السيول أو حوادث مختلفة كاحتجاز الأشخاص والمركبات. وخاصة في المناطق المنخفضة والأودية.

وأجبرت الأمطار الغزيرة في السعودية المواطنين على قضاء إجازتهم في المنازل بمختلف المحافظات، بعد تحذيرات الدفاع المدني بتوخي الحذر من السيول وحوادث الغرق.