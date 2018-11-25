ارتفاع الأصول الاحتياطية الأردنية 3.2 بالمائة أكتوبر الماضي

عمان/ رهام علي/ الخليج 365



زادت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني 3.2 بالمائة، على أساس شهري في أكتوبر/تشرين أول الماضي، إلى 11.132 مليار دينار (15.696 مليار دولار).



بلغت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي (عملات وذهب وسندات وأذونات) 10.779 مليارات دينار (15.198 مليار دولار) في الشهر السابق له.



وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، الأحد، تراجعت الأصول الاحتياطية على أساس سنوي بنسبة 4.1 بالمائة، نزولا من11.610 مليار دينار ( 16.370 مليار دولار)، في أكتوبر/ تشرين أول 2017.



وبلغت قيمة الأصول الاحتياطية للأردن، حوالي 12.171 مليار دينار (17.161 مليار دولار) بنهاية 2017.



وأعلنت 3 دول خليجية، الشهر الماضي، إيداع نحو 1.16 مليار دولار في البنك المركزي الأردني لدعم المملكة، ضمن إطار حزمة مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار.



وتغطي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوردات المملكة لمدة تقارب 7 أشهر.

