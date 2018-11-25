الأرصاد تنبه بهطول #أمطار_رعدية على نجران تستمر حتى العاشرة مساء

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران تشمل محافظتي بدر الجنوب وحبونا والأجزاء المجاورة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي، أن الحالة تبدأ الساعة 4 عصراً، وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني وإتباع الإرشادات والتعليمات.