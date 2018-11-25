شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات حربية تقصف منطقة خاضعة للمعارضة فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية قصفت منطقة خاضعة للمعارضة فى شمال غرب سوريا لأول مرة منذ اتفاق روسيا وتركيا على إقامة منطقة عازلة فى سبتمبر. وأضاف المرصد، ومقره بريطانيا، أن الضربات كانت على ضواح إلى الغرب من مدينة حلب قرب محافظة إدلب.

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