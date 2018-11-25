رئيس الإمارات يصدر أمرا عاجلا بشأن مسجونين

وأمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 785 سجينا، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.. وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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وتكفل الشيخ خليفة بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم، تنفيذا لتلك الأحكام.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء، في إطار حرص رئيس دولة الإمارات على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.