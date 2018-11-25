- 1/2
- 2/2
وأمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 785 سجينا، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.. وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
© REUTERS / HANDOUT
ويأتي أمر الإفراج عن السجناء، في إطار حرص رئيس دولة الإمارات على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يصدر أمرا عاجلا بشأن مسجونين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .