خامنئي: كلمتان أهان بهما ترامب "السخيف" الشعب السعودي

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال خامنئي، "في الوقت الحاضر وبسبب ظلم القوى الكبرى، فإن العالم أصبح مظلما مثل تلك الفترة (الجاهلية)، فالبشرية اليوم تعاني وهذا لا يقتصر فقط على العالم الإسلامي، والبلدان المتقدمة حسب الظاهر تعاني أيضا من مشاكل حادة، والإسلام يلبي جميع هذه الاحتياجات".

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وأضاف قائد الثورة الإيرانية، أن تيار المقاومة في مواجهة الظلم في العالم موجود، وهذه المقاومة تعتمد على اسم الله والإسلام.

وأردف قائلا: "في منطقتنا تسود حاليا روح الصحوة الإسلامية العديد من البلدان والشعوب، وأن القوى المتغطرسة في العالم وعل رأسها أمريكا حساسة تجاه المنطقة، بسبب الإقبال والميل نحو الإسلام والصحوة الإسلامية في هذه المنطقة، إنهم يخشون صحوة الشعوب المسلمة".

وتابع قائلا: "في أي مكان تمكن فيه الإسلام من السيطرة على قلوب وعقول الناس، فإن الاستكبار تلقى صفعة، ونحن نعتقد بأن الاستكبار سيلقى مرة أخرى صفعة من الصحوة الإسلامية في المنطقة".

وشدد خامنئي على، "نصيحتنا لحكام الدول الإسلامية بأن يعودوا إلى ولاية الإسلام، فولاية أمريكا والطاغوت لن تنفعهم، اليوم فإن دول المنطقة تتبع أمريكا بدلا من ولاية "الله"، وأمريكا بسبب طبيعتها الاستكبارية تقوم بإذلالهم".

ومضى قائلا: "سمعتم أن الرئيس الأمريكي السخيف نعت حكام السعودية بأنهم "بقرة حلوب"، فإذا كان آل سعود يقبلون بهذه الإهانة فليذهبوا إلى الجحيم، ولكن هذه الإهانة موجهة إلى شعب هذا البلد والشعوب المسلمة".

وتساءل قائد الثورة الإيرانية لماذا يشارك حكام بعض الدول الإسلامية أمريكا في جرائمها ضد فلسطين واليمن، مضيفا: ليكن هؤلاء الحكام على ثقة بأن الانتصار سيكون حليف الشعبين الفلسطيني واليمني في كلتا الجبهتين، وأن أمريكا وأذنابها سيهزمون.

وتابع قائلا: أن الشعب اليمني يتحمل اليوم أقسى أنواع العذاب من قبل الحكومة السعودية وبدعم من أمريكا، ولكن من المؤكد فإن الشعب اليمني وأنصار الله سيحالفهم النصر.