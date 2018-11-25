بالفيديو... أمير سعودي يمنح "هدية خاصة" لطفل متفوق

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وأهدى أمير منطقة حائل، الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، الطفل فرحان بن حمدان الشمري، ساعته الشخصية، لتفوقه الدراسي.
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وزار أمير حائل منزل والد الطفل فرحان في قرية الحيانية، التي تبعد 270 كيلو مترا عن مدينة حائل، وقدم ساعته الشخصية كهدية له.
ورفض الطفل ببراءة الهدية، "كردة فعل يقوم بها رجال القبائل عند تقديم الهدايا لهم من باب التقدير والاعتزاز"، ولكن الأمير أصر على تقديم الهدية للطفل.
وكان الأمير عبد العزيز قدم هدايا شخصية للمتفوقين والمميزين، آخرها قلمه الذي أهداه للطالب فهد الشمري، لتفوقه في المعهد الصناعي بحائل.
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