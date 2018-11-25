دمشق توجه رسالتين عاجلتين بعد اعتداء مجموعات مسلحة بالغازات السامة على حلب

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ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم الأحد، بيانا جاء فيه "وزارة الخارجية والمغتربين توجه رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول اعتداء التنظيمات الإرهابية بالغازات السامة على أحياء مدينة حلب".
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
ولفتت الوزارة، إلى أن الحكومة السورية "تطالب مجلس الأمن بالإدانة الفورية والشديدة لهذه الجرائم الإرهابية وبالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب".
يذكر أن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت مساء أمس السبت، حيي الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي على غازات سامة، مما أدى إلى إصابة 57، بحالات اختناق، بعضهم في حالة حرجة.
فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن خبراء وحدات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للجيش الروسي في سوريا، وصلوا إلى الأحياء السكنية بمدينة حلب التي تعرضت لقذائف صاروخية تحتوي على غازات سامة، مشيرة إلى أنه "نتيجة للقصف تعرض 46 شخصا، بينهم 8 أطفال، لإصابات كيميائية تم نقلهم إلى مستشفيات حلب لتلقي العلاج اللازم".
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