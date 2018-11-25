وزارة الأسرة التركية تقيم دورة تدريبية لموظفين فلسطينيين

أنقرة / أوزجان يلدرم / الخليج 365

أقامت وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، دورة تدريبية للصحة والسلامة المهنية، لموظفين فلسطينيين.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، الأحد، أن الدورة التدريبية أقيمت من قبل المديرية العامة للصحة والسلامة المهنية في وزارة الأسرة، بالتعاون مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان أن الدورة التدريبية جرت بمشاركة موظفين في وزارة العمل الفلسطينية واتحاد الصناعيين الفلسطينيين، وشملت تدريب المشاركين على تقييم المخاطر، واستخدام معدات العمل، والتصرف في حالات الطوارئ.

وخلال البرنامج، أجرى مدير معهد أبحاث وتطوير الصحة المهنية والسلامة أرول تكجه، زيارة لوزارة العمل الفلسطينية، التقى خلالها وكيل وزارة العمل الفلسطينية سامر سلامة.

وخلال الزيارة، شكر سلامة تركيا على الدعم الذي تقدمه لفلسطين في مجال الصحة والسلامة المهنية، معربًا عن أمله في استمرار الدعم وزيادته.