“أبر عشقة” يعود في فنون أبها

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ابها
تعيد جمعية الثقافة والفنون في أبها مساء الإثنين ٢٦ نوفمبر ذكرى الشاعر الشعبي الراحل علي بن شاهر الشهير بلقب ” ابر عشقة ” في مسامرة شعبية بعنوان ” قال بن عشقه” تتناول سيرة حياته و تجربته الشعرية الحافلة في ميادين الطرب الشعبي في منطقة عسير و ذلك بمشاركة خبراء و ممارسين للفن الشعبي العسيري يتقدمهم عيسى عايض النجيمي و صالح آل شاهر و الشاعر محمد عبدالله الجوني و يديرها الشاعر أحمد المازني وذلك بمسرح المكتبة العامة بأبها .
و أوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن هذه الأمسية تأتي ضمن إستراتيجية كبيرة تقوم عليها الجمعية بتكريم كل رواد الفنون بكافة أشكالها و أنواعها و يمثل الشاعر علي بن شاهر ” ابر عشقة” رحمه الله ظاهرة لم تتكرر في ابتكار المفردة، وحبك الجملة الشعرية، وتناسق الكلمات الوصفية، بشكل فني بديع ساهم في حفظ و استذكار قصائده ومشاركاته التي كانت عنواناً عريضا لنجاح اي مناسبة يحضرها على مدى قرن من الزمان غنى فيها للأرض والإنسان والجمال والحياة .
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