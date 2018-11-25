شكرا لقرائتكم خبر عن كان يدافع عن عمله.. قصة الشاب المصري المقتول بالسعودية والان مع التفاصيل

قتل مواطن مصري يعمل في المملكة العربية السعودية، وأعلنت قنصلية مصر في الرياض أنها تتابع حادث المواطن ويدعى بغدادي ناجي عبد الرؤوف الذي قتل في محافظة رُماح شمال شرق العاصمة السعودية.

وأضافت أنها أرسلت وفدا إلى المحافظة "لمقابلة المسؤولين الأمنيين، والتعرف على ملابسات الحادث للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة".

و قال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، إن القنصلية تتابع من أمس السبت، الحادث المؤسف الذي أسفر عن مقتل المواطن المصري بغدادي ناجي عبد الرؤوف بغدادي، صباح اليوم ذاته، بمحافظة رماح شمال شرق العاصمة الرياض.

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلًا صباح اليوم الأحد بذلك، حيث أشار الملحق العمالي بالقنصلية ياسر غازي، إلى أن القنصلية أرسلت وفدا إلى المحافظة للالتقاء بالمسئولين الأمنيين والتعرف على ملابسات الحادث، والجهود الجارية من قبل السلطات للقبض على الجناة، مؤكدة اهتمامها بسرعة التوصل إليهم وتقديمهم للعدالة.

وأعربت القنصلية عن خالص تعازيها لأسرة المرحوم ولأبناء الجالية المصرية، مؤكدة عزمها على ضمان اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحفاظ على جميع حقوق المتوفي، فضلا عن تقديم كل قد ما يلزم من دعم ومساندة في هذا الصدد.

وقال المتحدث والمستشار الإعلامي هيثم سعد الدين، إن وزير القوي العاملة محمد سعفان، بمجرد علمه بالحادث أصدر تعليمات فورية، للمكتب بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل القتيل، حيث أنه قُتل أثناء عمله بحراسته لإحدى المزارع التي يعمل بها، والتي تبعد عن مدينة الرياض مسافة 60 كيلو مترًا، فضلاً عن التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة بمتابعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن.

وأوضح أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط، ويبلغ من العمر 24 عامًا ، وأنه تم نقله إلى أحد المستشفيات العامة بالرياض تمهيدا لنقله إلى مستشفى الشميسي للعرض على الطب الشرعي لتحديد كيفية القتل والأداة المستخدمة، كما أفاد بوجود أقرباء للمجنى عليه بالمستشفى، وتم إبلاغهم بخالص عزاء الوزير والوزارة، وأسرة السفارة لأسرة المتوفي وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، كما يتابع المكتب العمالي عن كثب تعليمات وزير القوي العاملة فيما يتعلق بحقوق المتوفى لدى جهة عمله وإيصالها لذويه.

و وطالب عم القتيل الدكتورة غادة والي بسرعة التدخل لدى الجهات المسؤولة في المملكة ونقل الجثمان إلى دمياط، لافتًا إلى أن تكلفة النقل باهظة ولا تملك الأسرة إمكانية ذلك، فضلًا عن أن والد الشاب الراحل في حالة صحية صعبة.

ولفت سعد البغدادي، عم القتيل إلى أن ابن أخيه توجه للعمل في الخارج لتأمين مستقبله وتوفير الأموال التي تمكنه من الإنفاق على أسرته وإتمام زواجه، موضحًا أنه كان يستعد للرجوع إلى مصر خلال وقت قريب، وتابع: "عايزين نستلم الجثة في أقرب وقت ونتمنى المسئولين يساعدونا".