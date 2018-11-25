شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مواطن كويتي يشرب مياه الأمطار والان مع التفاصيل
وثق مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، قيام مواطن كويتي بشرب مياه الأمطار، وذلك عقب موجة التقلبات الجوية و هطول الأمطار الرعدية التي شهدتها عدد من المناطق المختلفة بالكويت.
وأظهر ” الفيديو ” ، المواطن وهو يقوم بتجميع مياه الأمطار في كوب ثم قام بشرابه أثناء تصوير مقطع الفيديو، معلنًا أن هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها بشرب مياه الأمطار.
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