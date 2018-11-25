شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: محافظ حضرموت يرعى توقيع اتفاقيتين لتأهيل بئرين وتوريد عدادات مياه منزلية والان مع التفاصيل

رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اتفاقيتي إعادة تأهيل بئري مياه وتوريد 10 الآف عداد منزلي لمديريات ساحل حضرموت.

وقال مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس وهيب غانم بأن الاتفاقيين تشمل تنفذ مشروع تأهيل بئر مياه في حقل ثلة شرق المكلا بتمويل من اليونيسيف, وآخر لتأهيل بئر في حقل العضيبة بغيل باوزير, وأن المشروع سيخدم المناطق الشرقية لمدينة المكلا ومناطق مدينة غيل باوزير لغرض الإسهام في معالجة أزمة التموينيات وتجاوز مشاكل الانقطاعات التي شهدها الصيف الماضي.

كما أوضح بأن الاتفاقية الثانية نصت على توريد عشرة الالاف عداد منزلي بتكلفة إجمالية بلغت ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف دولار.