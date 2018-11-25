شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف مدفعي وصاروخي على مواقع المليشيا في منبه الحدودية والان مع التفاصيل

قصف الجيش السعودي، اليوم الأحد، 25 تشرين الثاني، 2018 تحركات للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال مصدر محلي إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي عنيف.

وكانت مواقع للمليشيا على الشريط الحدودي مع المملكة قد تعرضت، في وقت سابق اليوم، لقصف جوي ومدفعي عنيف.