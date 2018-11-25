لندن تحظر إعلانات الوجبات السريعة في المواصلات العامة

حظرت العاصمة البريطانية لندن إعلانات الوجبات السريعة في شبكة المواصلات العامة بالمدينة، الجمعة، بهدف مكافحة بدانة الأطفال، حيث اعتبرتها "قنبلة موقوتة".



وقالت هيئة النقل في لندن وعمدة المدينة صادق خان، إن الحظر الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير/شباط المقبل، حيث لن يتم السماح لشركات الأغذية والمشروبات سوى بالإعلان عن منتجاتها الأكثر صحية، وليس مجرد الإعلان عن علاماتها التجارية.

وأضافا: "في ظل حقيقة مفادها بأن 30 مليون رحلة تُنظم يوميا في شبكة هيئة النقل في لندن، فإن الإعلانات بها تعد فرصة رئيسية للترويج للأغذية الجيدة وأسلوب الحياة الصحي لكل من الأطفال وأفراد أسرهم ومن يعتنون بهم".

وكشف استطلاع أن 82% من سكان لندن يدعمون الحظر، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن خان قوله في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل: "حظر إعلانات الوجبات السريعة في هيئة النقل في لندن جزء من حزمة تدابير سأتقدم بها".

وأضاف خان: "يجب علينا الآن اتخاذ إجراءات صارمة ضد القنبلة الموقوتة بالنسبة إلى بدانة الأطفال، وخفض نسبة التعرض لإعلانات الوجبات السريعة له دور".

وأعلن الطاهي البريطاني الشهير جيمي أوليفر عن دعمه للحظر قائلا: "الخطوة الرائعة من جانب عمدة لندن وهيئة النقل بلندن".