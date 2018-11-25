بالصور.. وزراء ومسؤولون بحرينيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات

أدلى وزراء ومسؤولون بحرينيون بأصواتهم، السبت، في الانتخابات النيابية والبلدية لاختيار 40 عضوا بمجلس النواب من بين 293 مرشحا، بينهم 40 سيدة، وكذلك اختيار أعضاء 30 مجلسا بلديا من بين 137 مرشحا.

ورصدت عدسات الكاميرات توافد المسؤولين في البحرين على لجان الاقتراع وحرصهم على المشاركة في العرس الوطني، رغم الزحام والكثافة غير المسبوقة على التصويت، وتمكنت الكاميرات من رصد بعض المشاركات.

الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أدلى بصوته في اللجنة العامة للاقتراع والفرز رقم "13" ومقرها جامعة البحرين، مؤكدا أن دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، المواطنين لمباشرة حقهم السياسي لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية التي تُجرى في موعدها المقرر دستورياً، تسطر فصلاً جديداً من فصول قصص نجاحات البحرين الوطنية.



وأدلى الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، بصوته في انتخابات البحرين 2018‎.





كما أدلى بصوته في الانتخابات، عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أن إجراء الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية يؤكد حرص القيادة البحرينية على ترسيخ مبادئ الشراكة والمساواة.

وقال: "شاركت بالانتخابات البحرينية وأعجبني حرص كبار السن على المشاركة".



وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، شارك أيضا في هذا العرس وأدلى بصوته في الانتخابات.

وقال إن الانتخابات النيابية والبلدية إحدى ثمار المشروع الإصلاحي الشامل لملك البحرين والذي كان لقيادته الواعية والمستنيرة، الفضل في تعزيز المكتسبات السياسية وحماية منجزات الوطن.

وأضاف أن الحضور اللافت للمواطنين وتوافدهم على مراكز الاقتراع يأتي انعكاسا للوجدان والضمير الوطني، ويؤكد أن الشعب البحريني يعتز بوطنيته وعلى قدر كبير من المسؤولية.

كما شارك الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، وأدلى بصوته في انتخابات البحرين التي تُجرى في 40 دائرة انتخابية بـ4 محافظات.

ورصدت عدسات الكاميرات مشاركة الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، وزير النفط، الذي أدلى بصوته في الانتخابات.

وأدلى المهندس عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بصوته في الانتخابات، التي بدأت صباح السبت وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

وأدلى علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام البحريني رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، بصوته أيضا في الانتخابات.





كما أدلى محمد بن إبراهيم المطوع، وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني، بصوته في الانتخابات.







ولبى الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية بالبحرين، نداء الواجب وأدلى بصوته في الانتخابات.





الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة والرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية، أدلى أيضا بصوته في الانتخابات.

كما أدلى أمين عام مجلس الدفاع الأعلى الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة بصوته في انتخابات البحرين.

ووسط مشاركة نسائية ملحوظة أدلت الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بصوتها في انتخابات البحرين.

وأدلى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بصوته في الانتخابات.







كما أدلى الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، بصوته في الانتخابات.





الوزراء والمسؤولون شاركوا المواطنين البحرينيين في هزيمة المشروع الإيراني وإفشال محاولات التشويش على السباق الديمقراطي، التي سعت من خلالها جمعية "الوفاق" الإرهابية "المنحلة" إلى إفشال العملية الانتخابية والتشكيك في نزاهتها رغم الزيادة الملحوظة في أعداد المرشحين من 266 مرشحا في عام 2014 إلى 293 مرشحا هذا العام.

محاولات يائسة لتعطيل عمليات الاقتراع استمرت حتى صباح اليوم السبت، وتمثل آخرها في رسائل مزورة، مفادها أن اسم الناخب محذوف من جدول الناخبين، لتبث دعوات للناخبين بعدم الحضور للمركز الانتخابي، وهي الرسالة التي كانت بمثابة الدعوة لحضور العرس الانتخابي وأداء الدور والواجب الوطني.





وفي أقوى رد من المواطنين البحرينيين على هذه الدعوات، شهدت لجان الاقتراع، منذ الصباح، اصطفاف المئات أمام الصناديق في دلالة واضحة على اهتمام الرأي العام بالمساهمة في وضع لبنة جديدة في البناء السياسي والدستوري للمشروع الإصلاحي الذي دشنه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، وفي مشهد يعكس إيمان المواطنين والمسؤولين بدورهم في صياغة ورسم مستقبل البحرين خلال الفترة المقبلة.