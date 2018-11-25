الان تتابع صور.. مها الملوح تحول أواني الطبخ إلى فن عالمي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

“للفن أكثر من وجه، فهو ليس حقيقة ثابتة لا تقبل التأويل، وإنما مسارات لها أبعاد وعمق، والكل يفسرها كما يشاء”.. هكذا فسرت الفنانة السعودية مها الملوح رؤيتها عن الفن، ومن هذا المنطلق اتجهت نحو صياغته بما تستخدم من مفردات.

فاجأت مها الملوح، زوار متحف اللوفر في أبوظبي بعمل فني نادر من نوعه، فله غرابة وبساطة، في نفس الوقت، ويعبر عن فكرة ذات أبعاد عميقة، استعملت فيها قدور وأواني الطهي القديمة بطريقة مبدعة.

ركزت مها على استخدام الأجسام والأشياء في عملها، كوسيلة لتصوير التغييرات الاجتماعية، وما نتج عنها من مواجهة بين الحداثة والتراث الثقافي، وتخطّت استعمال محيط منزلها لتصل إلى البيئة السعودية الواسعة، فالأغراض التي تستخدمها لم تعد حاجيات شخصية صغيرة فحسب، بل يمكن وصفها بأنها أشياء تاريخية تمثّل الهوّية الجماعية للمجتمع.

وأبانت بأنها استخدمت في متحف اللوفر قدورا وصحونا للطبخ “مستعملة”، مصنوعة من الألومونيوم بمختلف الأحجام، تتماثل في كونها مدورة، تم تعليقها أعلى حائط ناصع البياض، كأسلوب التركيب والإنشاءات والتنصيب، كأحد تيارات الفن المعاصر، وكصناعة فنية لتقديم تراث قديم برؤية حديثة.

وبهذه الفكرة، بدأت الفنانة، وهي تحن للأدوات القديمة كرمز لأسلوب حياة يومية في السعودية، وتستخدم مفردات الحياة في العقود الماضية وتعيد تدويرها، ليس بمعنى إعادة التشكيل بالضرورة، وإنما قد تستخدمها بذات هيأتها مع ترجمة جديدة تحاول أن تبرز من خلالها قضايا المجتمع.