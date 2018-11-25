فيديو| «داعش» يتبنى قتل وخطف عسكريين لحفتر.. هذا ما حدث في ليبيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في منطقة "تازربو" الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الليبي، بقيادة الجنرال العسكري خليفة حفتر، قتل تنظيم الدولة "داعش" نحو 9 أشخاص، وخطف آخرين، ليضع المنطقة أمام فوضى أمنية ربما تربكها لفترة طويلة.

وتبنى تنظيم "داعش" والذي ينشط بمنطقة الجبال السود جنوبي ليبيا، مسؤولية الهجوم على بلدة تازربو في صحراء جنوبي ليبيا أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وخطف آخرين، حسب سكان البلدة.

وأعلن التنظيم مسؤوليته في بيان كتب فيه أن 29 شخصا إما قتلوا أو أصيبوا في الهجوم الذي شنه يوم الجمعة.

وقال مصدر عسكري إن المهاجمين سيطروا على مركز الشرطة في بلدة تازربو شمالي الكفرة إلى أن تمكن السكان من طردهم، ونشرت البلدة أسماء ستة من سكانها على موقعها الإلكتروني، قالت إنهم قتلوا في الهجوم.

خطف لرجال الشرطة

وذكر أحد السكان أن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرين، مضيفا أن المهاجمين خطفوا عددا من رجال الشرطة والمدنيين.

وكانت تازربو نقطة استراحة للسائحين خلال رحلات التخييم في الصحراء قبل ثورة فبراير عام 2011.

خليفة حفتر

في السياق، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم الدامي الذي طال واحة تازربو، داعياً إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين وعودتهم إلى أُسرهم بشكل آمن.

وشددت الأمم المتحدة في بيان لها، على ضرورة التزام أطراف النزاع بحماية المدنيين، والكف فوراً عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية امتثالاً للقانون الإنساني الدولي.

وشن التنظيم هجمات متعددة على بلدات جنوب ليبيا منذ انسحابه إلى الصحراء بعد خسارته مدينة سرت الساحلية معقله الرئيسي عام 2016.

للمزيد من المعلومات.. شاهد الفيديو التالي: