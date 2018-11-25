تدخين الحوامل يزيد من خطر إصابة الأطفال بالسمنة

حذرت دراسة أمريكية من خطورة تدخين السيدات الحوامل السجائر، وكشفت أنه يتسبب في زيادة خطر إصابة الأطفال بالسمنة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة "كنتاكي"، أن الدراسة الجديدة كشفت للمرة الأولى أن السجائر تزيد من مستويات البروتينات التي تغذي الدهون في الجنين الذي لم يولد بعد.

ويلقي ما توصل إليه العلماء الضوء على تفسير خاطئ ورد في أبحاث سابقة، إذ سبق وربطت الدراسات بين تدخين التبغ أثناء الحمل وانخفاض وزن الجنين عند الولادة، لكن الأدلة الجديدة تظهر أن تدخين السجائر يؤثر على صحة الطفل على المدى الطويل.

ووجد العلماء أن المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر تعبر المشيمة، ما يعزز كميات بروتين "شيميرين" المرتبط بالسمنة، والذي كلما زاد تحفيزه ارتفعت احتمالية إصابة الطفل بالوزن الزائد.