دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أوضح الصور لتصميم شاشة Infinity-O التي تدعم Galaxy A8s قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

تتوالى التسريبات التي تستعرض براءة إختراع سامسونج في الشاشات التي تدعم الإصدارات القادمة من هواتف Galaxy، واليوم رصدت أوضح الصور لتصميم شاشة Infinity-O التي تدعم هاتف Galaxy A8s.

تقدم شركة سامسونج الإصدارات القادمة من هواتفها الذكية مع 3 تصاميم للشاشة المميزة بالنتوء العلوي أو الفتحة التي تضم الكاميرة الأمامية، حيث أطلقت العملاق الكوري على الشاشات Infinity-U وInfinity-V وInfinity-O، حيث يعبر كل حرف عن تصميم النتوء في الشاشة.

وفي تسريبات مصورة جديدة كشف عن شاشة Infinity-O التي تدعم هاتف Galaxy A8s وفقاً لمصدر التسريبات، والتي تأتي بفتحة في أعلى الشاشة إلى اليسار تتميز بشكل دائري والتي من المقرر أن تضم الكاميرة الأمامية.

وقد رصدت خلال الفترة الماضية تسريبات مصورة أيضاً لشاشة Infinity-U، التي أشارت التوقعات في البداية أنها تدعم الإصدارات المتوسطة من هواتف سامسونج، وبالنظر إلى الإنحناء المميز لشاشة Infinity-O قد تعود هذه الشاشة أيضاً لأحد إصدارات سامسونج المميزة من هواتف Galaxy S10.

أيضاً وفقاً لمصدر التسريبات من المقرر أن تقدم سامسونج الهاتف الذي يضم شاشة Infinity-O خلال شهر فبراير وهو الموعد المتوقع للكشف عن إصدارات Galaxy S10.

يذكر أن هاتف Galaxy A8s يأتي العام المقبل مع رقاقة معالج Snapdragon 660 وفقاً للتوقعات الأولى للهاتف، بينما تشير بعض التوقعات إلى إمكانية ضم رقاقة معالج بكفاءة أعلى مثل 670، أو 675، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، وأيضاً إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

المصدر

هذا الموضوع أوضح الصور لتصميم شاشة Infinity-O التي تدعم Galaxy A8s قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.