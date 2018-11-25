شاهد.. محمد بن سلمان يتجول في أحد المراكز التجارية بالإمارات

دبي - بواسطة محمد فارس تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت مقطع فيديو يظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، متجولا في أحد المراكز التجارية، بالإمارات.

ويظهر مقطع الفيديو تزاحم شبان على ولي العهد السعودي خلال وجوده في المركز التجاري، ويطلبون التقاط صور سلفي معه.

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ويظهر في الفيديو الفنان المصري محمد كريم وهو يطلب بدوره من الأمير محمد بن سلمان التقاط صورة "سيلفي" معه.

المصدر: وكالات