شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتهم الميليشيات السورية باستهداف حلب بقذائف غاز الكلور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الروسية أن الميليشيات السورية أطلقوا قذائف بغاز الكلور على مدينة حلب السورية، موضحة أن حوالى 46 شخصا بينهم 8 أطفال يتلقون العلاج من التسمم الكيماوى.

وأضاف أن الميليشيات قصفوا حلب من منطقة خفض التصعيد فى محافظة إدلب. وأعلنت أنها تعتزم الحديث مع تركيا بشأن الواقعة بما أنها الضامن لوقف المعارضة لإطلاق النار هناك.