تفاصيل جديدة حول زيارة وزير الدفاع المصري للخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل الخرطوم مساء أمس القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي في زيارة تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات مع الجانب السوداني، تتصل بعلاقات التعاون في المجالات العسكرية والأمنية المشتركة.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، ورئيس الأركان المشتركة الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي، إلى جانب أعضاء رئاسة الأركان المشتركة وسفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم. وتهدف الزيارة بحسب وسائل إعلام مصرية إلى دعم آفاق التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع التي تشهدها القارة الأفريقية، في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، خاصة في مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات في العديد من المجالات، بجانب تنسيق الجهود الرامية لمجابهة التحديات التي تستهدف النيل من الأمن والاستقرار بالمنطقة، في ظل التحديات التي تواجه البلدين على الصعيدين العربي والأفريقي.

صحيفة التيار