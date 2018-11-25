شهاب محمد - الخرطوم - شعار حزب المؤتمر الوطني الخليج 365:

تعهد نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني ، د. محمد مصطفى الضو ، بسماح حزبه للأحزاب بحراسة صناديق الاقتراع خلال انتخابات 2020 . وقال (سنسمح للأحزاب تنوم مع صناديق الانتخابات للصباح عشان ما تقول زوروها) ، وقطع الضو ، في منبر الاتحاد العام للطلاب السودانيين أمس بأن حزبه لم يتلق من قبل أي تمويل للانتخابات، واتهم جهات لم يسمها بالعمل على تأجيج الصراع ووضع العراقيل أمام التوافق السياسي . صحيفة آخر لحظة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوطني: سنسمح للأحزاب تنوم مع صناديق الانتخابات للصباح عشان ما تقول زوروها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .