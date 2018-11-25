ارتباك واستنفار في الديوان الملكي السعودي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المغرد الشهير “مجتهد” عن وجود “حالة من الارتباك” داخل الديوان الملكي السعودي.

وقال “مجتهد” في تغريدة عبر “تويتر”: “شيء ما يحصل في حدود الديوان الملكي، سبّب حالة من الارتباك”.

وتابع: “التفاصيل حتى الآن: عدد كبير ممن كان ينبغي أن يلتحقوا بابن سلمان لقمة العشرين ألغيت رحلتهم، وأعيدوا إلى المرابطة في الديوان”.

وأضاف: “كما استدعي آخرون من بيوتهم للديوان في منتصف الليل، إضافة لتحركات أمنية وآليات قرب الديوان”.

وفي وقت لاحق قال مجتهد إن التفاصيل التي وردت إليه هي:”‏20 جيب قتالية مجهزة بمدفع 50 ملم ومناظير ليلية وأشعة تحت حمراء وزعت بين الديوان وقصر العوجا”.

وأضاف أن”المرافقون الأمنيون الذين أعيدوا من المطار قيل لهم تبقون لحماية الملك والديوان وقد دبرنا بديلا لحماية ولي العهد من شركات عالمية

مرابطة الديوان والقصر”.

ولفت مجتهد إلى أنه تم تشديد الرقابة على قصر شقيق العاهل السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز.

ومنذ يومين، تسربت شائعات عديدة عن احتمالية عزل ابن سلمان من منصبه، بطريقة أشبه بالانقلاب من قبل أبناء عمومته، وذلك نظرا لوجوده خارج المملكة، وتحديدا في أبو ظبي.