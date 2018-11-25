ارتفاع أسعار المحاصيل والمواد الغذائية بالنيل الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخضروات

الخليج 365 :

كشفت جولة بالنيل الابيض، عن ارتفاع في بعض أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية بأسواق الولاية، حيث كشفت الجولة عن زيادة في اسعار الزيوت واستقرار سعر البصل وارتفاع سعر الذرة واستقرار سعر السمسم، حيث بلغ سعر ملوة البصل (شندي)١٠٠ جنيه، وسعر الجوال ٢٥٠٠ جنيه، بينما سعر ملوة البصل (الجزيرة) ٨٠ جنيها وسعر الجوال ٢٢٠٠ جنيه.

وشهدت الزيوت زيادة في الاسعار حيث بلغ سعر جركانة الزيت السمسم سعة ٣٦ رطلا ٣٠٠٠ جنيه وسعر الرطل ٩٠ جنيها، بينما سعر جركانة الزيت الفول سعة ٣٦ رطلا ٢٤٠٠ جنيه، سعر الرطل٤٠ جنيها، سعر زيت (صباح وشمس) جركانة سعة ٤ لتر ونصف ٣٠٠ جنيه، جوال السكر زنة ٥٠ كليو ١١٥٠ جنيها، جوال الويكة ٢٠٠٠ جنيه، سعر بكت دقيق سيقا ٣٠٠ جنيه، بكت زادنا ٣٠٠ جنيه، أما سعر قنطار السمسم فقد استقر عند ٢٨٥٠ جنيها.

وارتفع سعر جوال الذرة من ٩٠٠ – ١٠٥٠ جنيها، وارتفع سعر جوال الدخن من ١٨٠٠ – ٢١٠٠ جنيه، سعر جوال الذرة طابت ١٨٠٠ جنيه، سعر جوال القمح ١٨٠٠ جنيه.

اما اسعار الخضروات فقد ارتفع سعر جوال البطاطس وارد نيالا من ١٢٠٠ – ١٤٠٠ جنيه، صفيحة الطماطم سيكو من ٤٠٠ – ٦٠٠ جنيه، سعر جوال العجور ٢٥٠ جنيها، سعر جوال الاسود ٤٥٠ جنيها، كرتونة الكوسة ١٣٠ جنيها، جوال الفلفلية ٣٠٠ جنيه، جوال الشطة ٨٠٠ جنيه، ربطة الجزر ١٠٠ جنيه، ربطة الرجلة ٥٠ جنيها، ربطة الخضرة ١٠٠ جنيه، ربطة الجرجير ٥٠ جنيها.

وبلغ سعر كليو الضأن ٢٦٠ جنيها، العجالي صافي ٢٢٠ عجالي عظم ١٨٠ جنيها، كيلو الفراخ ١٠٠ جنيه، طبق البيض ٨٥ جنيها، رطل اللبن ١٥ جنيها، كيلو السمك عجالي ١٤٠ جنيها، كليو البلطي كبير ١١٠ جنيهات، كليو البلطي صغير ٩٠ جنيها، كليو الفسيخ ٥٠ جنيها.