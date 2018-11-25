زيارة عاجلة لأمير قطر إلى تركيا

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وبحسب قناة "تي آر تي" التركية، من المقرر أن يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمير القطري في مدينة إسطنبول، وفق بيان حصلت عليه القناة من رئاسة الجمهورية.
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وأفاد البيان، أن الأمير تميم سيحضر إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية التركية — القطرية العليا المنعقدة في مدينة إسطنبول.
وأشار البيان الرئاسي أيضا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمير القطري الشيخ تميم بن حمد ال ثاني سيترأسان الاجتماع.
وأكدت وكالة الأنباء القطرية، أن الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية التركية — القطرية العليا، سيتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات فضلا عن تبادل الآراء فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية.
ومن المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقيات مشتركة بين تركيا — قطر في مجالات عدة، وفق "تي آر تي".
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