مصرع 5 وإصابة 20 بغرق قارب نقل أفراد في محافظة المنوفية بمصر

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن "غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمحافظة المنوفية قد تلقت بلاغا يفيد غرق قارب بفرع رشيد لنقل الأفراد بين قريتي "بشتامي" التابعة لمركز الشهداء بالمنوفية و"كوم شريك" التابعة للبحير". وتابعت أن الحادث أسفر "عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 20 شخصا آخرين".

يتبع….

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