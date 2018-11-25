مصرع 5 وإصابة 20 في غرق قارب شمالي مصر

وفق وكالة الأنباء الرسمية
الصفحة الرئيسية > الدول العربية, عناوين اليوم 25.11.2018 Al Qahirah
خاص
الأرشيف
القاهرة/ الخليج 365-
لقي 5 أشخاص، اليوم الأحد، مصرعهم غرقا وأصيب 20 آخرون في حادث غرق قارب نقل أفراد شمالي مصر، وفق مصدر رسمي.
وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن "5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون في حادث غرق قارب نقل أفراد بفرع نيل رشيد (شمال) بين قريتين بمحافظتي بالمنوفية والبحيرة (شمال)".
#يتبع
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