مصرع 5 وإصابة 20 في غرق قارب شمالي مصر

الصفحة الرئيسية > الدول العربية, عناوين اليوم 25.11.2018 Al Qahirah

القاهرة/ الخليج 365-

لقي 5 أشخاص، اليوم الأحد، مصرعهم غرقا وأصيب 20 آخرون في حادث غرق قارب نقل أفراد شمالي مصر، وفق مصدر رسمي.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن "5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون في حادث غرق قارب نقل أفراد بفرع نيل رشيد (شمال) بين قريتين بمحافظتي بالمنوفية والبحيرة (شمال)".

#يتبع